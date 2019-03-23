Адвокат Геннадія Дронова подав апеляцію

Адвокат одного з винуватців смертельної ДТП у Харкові Геннадія Дронова Сергій Перепелиця подав до суду апеляцію. Він вимагає скасувати вирок, який Київський районний суд Харкова виніс 26 лютого.

Згідно з документом, захист вважає рішення суду "упередженим, незаконним, необґрунтованим, таким, що суперечить нормам процесуального права та свободам людини". Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

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Апеляцію подали у Харківський апеляційний суд. Нагадаємо, що раніше, 26 лютого, Київський райсуд Харкова засудив до 10 років ув'язнення Олену Зайцеву і Геннадія Дронова, звинувачених у справі про ДТП у Харкові.

Що відомо про смертельну аварію в Харкові?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило шість пішоходів.



Зайцева та Дронов у суді

Варто зазначити, що Геннадій Дронов одразу після рішення суду наголосив, що буде подавати апеляцію. Чоловік свою вину досі не визнає. Його захист вважає вирок судді несправедливим і вибірковим, адже в крові Зайцевої суд так і не знайшов опіатів.

Для мене незрозуміло, яка швидкість все-таки була в автомобілів. Якщо суд сказав, що дніпровська експертиза є достатнім доказом, чому тоді не використовуються положення цієї експертизи,

– наголосив адвокат Дронова Сергій Перепилиця.