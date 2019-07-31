Адвокат Сущенка заявив, що є можливість для обміну
Правозахисник політв'язня Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що з’явилася "примарна" можливість для його обміну.
Він вважає, що склалась позитивна ситуація, що дозволяє говорити про звільнення українця. Проте все що потрібно – активність української сторони, повідомляє "Укрінформ".
Читайте також: Загублений "Стамбул": рідні отримали унікальний малюнок Сущенка з-за ґрат – фото
Адвокат повідомив, що його підзахисний перебуває сам у камері. Адміністративна комісія продовжить його перебування в безпечному місці ще на три місяці.
Побував в колонії у Романа Сущенко. У нього все нормально ... Також можна сказати, що напередодні українських парламентських виборів проходили різні події, які вселяють певний оптимізм. Ймовірно, як варіант передбачається передача Сущенко Україні для відбування покарання. І ймовірно – обмін,
– зазначив Фейгін.
Раніше комітет захисту журналістів, який базований у Нью-Йорку, закликав президента України Володимира Зеленського зробити свободу преси пріоритетною.
Що відомо про Романа Сущенка?Це – український журналіст. Його у вересні 2016 року затримали у Москві. Згодом у Росії Сущенку висунули звинувачення: шпигунство на користь України. Через два роки судової тяганини, у 2018, Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму. Верховний суд РФ вирок політв'язню не змінив.
Бранець Кремля відбуває покарання в селищі Утробіно, що у Кіровській області Росії.
Вибір редакції
-
Головні новини 30 липня: Разумков може стати головою Ради та арешт танкера NEYMAсьогодні , 08:04
-
Зміцнення гривні передбачуване, але з реальною ситуацією в економіці не пов'язане, – експертсьогодні , 07:01
-
У Порошенка відповіли голові ДБР Трубі щодо проваджень і пообіцяли кримінальну відповідальністьсьогодні , 03:50