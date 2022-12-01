Російське МВС оголосило в розшук Іллю Новікова – адвоката Савченко та Сенцова

Відомого адвоката з Росії Іллю Новікова МВС країни-агресорки оголосило у розшук. Що стало офіційною причиною такого рішення наразі невідомо.

Можливо росіянам не сподобалося, що Новіков переїхав жити до Києва, а з початком вторгнення записався у місцеву тероборону. Про розшук повідомляють російські ЗМІ.

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Адвоката Іллю Новікова оголосили в розшук у Росії

За що відомого адвоката оголосили у розшук поки невідомо. Зауважимо, що раніше внесли до російського реєстру фізичних осіб, що є іноземними агентами.

Адвокат Ілля Новіков у розшуку / Фото з російських ЗМІ

Які резонансні справи вів Новіков

Захищав військовослужбовицю ЗСУ Надію Савченко.

Українських моряків після інциденту в Керченській протоці.

Колишнього президента України Петра Порошенка.

Чеченського правозахисника Оюба Тітієва.

Українських політв'язнів у Росії – Олега Сенцова, Миколу Карпюка.

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Що відомо про адвоката Новікова

Набув популярності, коли у 2002 році почав грати в інтелектуальному клубі "Що? Де? Коли?". Через 10 років його виключили з клубу через те, що погодився бути адвокатом української льотчиці Надії Савченко.

Неодноразово висловлював проукраїнську позицію. Отримав право набуття українського громадянства у спрощеному порядку.

Його бабуся була родом з України. Від 2021 року Ілля Новіков живе у Києві.

З початком повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав територіальної оборони. У прямому ефірі одного з російських телеканалів привселюдно вилаяв Міноборони країни-агресорки й назвав Путіна боягузом.

25 листопада 2022 року Новікова внесли до російського списку іноземних агентів. Інформацію взято з відкритих джерел.

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