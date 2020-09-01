Адвокати Стерненка вимагають розслідувати вже четвертий напад на нього
Захисники Сергія Стерненка подали заяву про злочин за спробу четвертого нападу на активіста. Напередодні екслідера одеського "Правого сектору" облили невідомою речовиною під судом в Одесі.
Четвертий напад на Стерненка: як все було
Поблизу приміщення Приморського районного суду міста Одеси 31 серпня двоє людей намагались облити Стерненка невідомою речовиною, повідомляє у фейсбуці юридична компанія "Міллер".
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Одразу після невдалого замаху зловмисники втекли в невідомому напрямку. Захисники Стерненка додають, що чоловіків затримати не вдалося.
Однак на місці була ще третя людина, яка фіксувала все на камеру та намагалась втекти. Її затримали та доставили до відділу поліції для надання пояснень щодо інциденту.
Особи нападників відомі, адвокати подали заяву
Ними виявились Байда Данило та Чумаков Віталій. На відео їхню спробу вчинити злочин фіксував Артем Тренін,
– зазначають адвокати.
Захисники Стернека подали заяву про злочин за фактом закінченого замаху на вчинення кримінального правопорушення. Попереду досудове розслідування, під час якого слідчі мають встановити обставини, мотив та можливо причетних до організації цього нападу інших людей.
Що відомо про попередню справу Треніна
До слова, Треніна притягають до відповідальності за напад на журналіста Романа Варшанідзе. Тоді його дії кваліфікували як умисне заподіяння журналісту чи його близьким побоїв та тілесних ушкоджень.
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Що відомо про справу Стерненка
- Стерненко вже чотири рази намагалися завдати шкоди життю та здоров’ю. Під час першого нападу невідомі напали на активіста та побили битами. Тоді правоохоронці не знайшли винних. Державну охорону, про яку попросив Стерненко, йому не надали.
- Вже згодом відбувся другий напад. Тоді у Стерненка вистрілили з пістолета. На щастя, куля була гумовою та Сергій залишився живий.
- Стерненко зміг відбитися від нападників і під час третього нападу. Однак він смертельно поранив одного з нападників ножем, коли захищався. Через це поліція надала охорону нападникам, а не самому активісту. Водночас Стерненку висунули підозру в умисному вбивстві.
- Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Це було 15 червня, а вже наступного дня – 16 червня – суд змінив адресу запобіжного заходу з військової частини в Одесі на Київ.
- Київський апеляційний суд 3 липня розглянув апеляцію на запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Суд залишив у силі попереднє рішення про 2 місяці цілодобового домашнього арешту.
- На захист Сергія Стерненка виступає чимало активістів, під час засідання відбулися сутички з правоохоронцями.