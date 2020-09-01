Захисники Сергія Стерненка подали заяву про злочин за спробу четвертого нападу на активіста. Напередодні екслідера одеського "Правого сектору" облили невідомою речовиною під судом в Одесі.

Четвертий напад на Стерненка: як все було

Поблизу приміщення Приморського районного суду міста Одеси 31 серпня двоє людей намагались облити Стерненка невідомою речовиною, повідомляє у фейсбуці юридична компанія "Міллер".

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Одразу після невдалого замаху зловмисники втекли в невідомому напрямку. Захисники Стерненка додають, що чоловіків затримати не вдалося.

Однак на місці була ще третя людина, яка фіксувала все на камеру та намагалась втекти. Її затримали та доставили до відділу поліції для надання пояснень щодо інциденту.

Особи нападників відомі, адвокати подали заяву

Ними виявились Байда Данило та Чумаков Віталій. На відео їхню спробу вчинити злочин фіксував Артем Тренін,

– зазначають адвокати.

Захисники Стернека подали заяву про злочин за фактом закінченого замаху на вчинення кримінального правопорушення. Попереду досудове розслідування, під час якого слідчі мають встановити обставини, мотив та можливо причетних до організації цього нападу інших людей.

Що відомо про попередню справу Треніна

До слова, Треніна притягають до відповідальності за напад на журналіста Романа Варшанідзе. Тоді його дії кваліфікували як умисне заподіяння журналісту чи його близьким побоїв та тілесних ушкоджень.

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Що відомо про справу Стерненка