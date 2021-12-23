Адвокати заявляють, що проти Порошенка хочуть ввести санкції

Адвокати Петра Порошенка вважають, що їхньому підзахисному загрожують санкції. Мовляв, їх можуть запровадити, аби "позбавити опонента фінансової бази".

Таку думку висловили Ілля Новіков та Ігор Головань. Замовником справи проти Порошенка вони вважають чинну владу на чолі зі Зеленським.

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Що стверджують адвокати

Захисники політика переконані, що влада хоче ввести обмеження проти п'ятого українського президента. "У них зараз для цього досить хиткий ґрунт. Адже поставлено під великий сумнів, чи можна без рішення суду, яке набуло чинності, на українця накладати санкції", – зазначили вони.

Вони вважають, що так. Коли у вас завдання – відібрати активи та позбавити вашого опонента фінансової бази, то вам, в принципі, все одно, що з цими активами буде,

– переконані адвокати.

За їхніми словами, мовиться аж ніяк не про рейдерство, де треба захопити щось та втримати. "Вам цілком достатньо відібрати, за короткий час знищити. Ми вважаємо, що на рівні замовника план є саме таким", – підсумували Новіков та Головань.

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