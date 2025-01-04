Росіяни заявили про атаку дронів на аеродром "Балтімор" у Воронежі

Росіяни заявили про атаку безпілотників на військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі 2 січня. Згідно з інформацією місцевих екстрених служб, щонайменше 5 дронів були нібито збиті.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Повторна атака дронів на область відбулася у ніч проти 4 січня.

Дивіться також Атака на Смоленську область: могли вдарити по заводу з виробництва двигунів для ракет

Що відомо про атаку на аеродром "Балтімор"

Російський військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі міг зазнати атаки безпілотників 2 січня.

Згідно з даними екстрених служб Воронезької області, на аеродром було спрямовано щонайменше п'ять дронів, які нібито були збиті.

Де розташований аеродром "Балтімор": дивіться на карті

За інформацією росЗМІ, у ніч проти 4 січня Воронезька область знову опинилася під атакою дронів. У соцмережах писали про вибухи в регіоні.

Губернатор області заявив, що у Воронежі та його передмісті буцімто було ліквідовано щонайменше п'ять безпілотників. Також він повідомив, що кілька дронів нібито впали на території житлових будинків.

Додамо, що на аеродромі "Балтімор" дислокується 47 бомбардувальний авіаційний полк 105 змішаної авіаційної дивізії. Основний тип літаків, які там розташовані – Су-34.