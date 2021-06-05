У 2021 році на будівництво другої злітно-посадкової смуги з об'єктами додаткового призначення на Оршанському аеродромі буде виділено додатково кредит у розмірі 1,6 мільйона доларів. Можна припустити, що необхідність реконструкції нещодавно відкритого для міжнародних перевезень аеродрому вказує на очікуваний великий розмах і перспективність як великого вантажного хабу або як військово-ремонтної бази для російських ПКС.

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Рівно за пів року до видачі сертифікату Оршанський авіаремонтний завод, територія якого розташована в тому ж логістичному центрі "Бреміна-Орша", видав довіреність російській компанії "Гелімаунтенс" для наступних послуг:

щодо виконання капітального ремонту вертольотів Мі-2, Мі-8 та ще 8 модифікацій Мі, що належать російським авіакомпаніям;

щодо виконання технічного обслуговування і ремонту агрегатів вертольотів тих таки 10 модифікацій Мі, що належать російським авіакомпаніям.

Термін дії цієї довіреності закінчується 31 грудня 2022 року. Далі – група компаній "Гірські вертольоти", на сайті якої й було знайдено цю довіреність, називає потенційних замовників послуг: "російських цивільних вертолітних авіакомпаній, а також для всіх державних установ РФ, таких як Міністерство оборони, Федеральна служба безпеки Росії, Росгвардія, "Роскосмос" та інші ".

Замовниками заводу може бути Міноборони Росії

У серпні 2020 року на виставці "Армія-2020" в Москві представники "Гелімаунтенс" організували низку для керівництва Оршанського авіаремонтного заводу з російськими військовими. Це може слугувати підтвердженням того, що замовниками послуг справді є Міністерство оборони Росії та інші російські силові органи

ТОВ "Гелімаунтенс" було створене в лютому 2019 року. Під час реєстрації цієї компанії був вказаний такий вид діяльності як "Оренда вантажних літаків з екіпажем". Однак потім, у жовтні 2020 року, в офіційні документи компанії було додано ще кілька видів діяльності:

гуртова торгівля зброєю та боєприпасами;

роздрібна торгівля зброєю та боєприпасами у спеціалізованих магазинах;

діяльність зі складування та зберігання.

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На інтернет-сторінці ТОВ "Гелімаунтен" зазначено, що вона входить до групи компаній "Гірські вертольоти", до складу якої також входять ТОВ "Гелімаунтенс-Захід" та ТОВ "Маунтін Гелікоптерс".

"Гелімаунтенс" розташоване в Москві, там само розташоване і ТОВ "Гелімаунтенс-Захід", а "Маунтін Гелікоптерс" – у Варшаві. Директором ТОВ "Гелімаунтенс" є Микола Райченко, а його помічником – Володимир Ісаков.

Співпраця між білоруським та російським оборонними відомствами

Вони обидва активно ведуть свої акаунти в соцмережах і публікують багато фотографій. Зокрема, в акаунтах можна знайти знімки на фоні військового вертольота, який ремонтується, ймовірно, на Оршанському авіаремонтному заводі. Під час вивчення сторінки Володимира Ісакова ВКонтакте були зафіксовані фотографії за 2018 рік в окупованому Росією Криму.



В акаунтах – знімки на тлі військового вертольота / Скриншот зі сторінки Миколи Райченка, фото InformNapalm

Згідно з хештегами самого Ісакова, написаними під фото, ці фотографії можуть свідчити про те, що метою поїздки був не лише туристичний релакс, а й деякі бізнес-проєкти. Судячи з основного бізнесу групи компаній "Гірські вертольоти" і спеціалізації Криму як військової бази Росії, ймовірніше за все метою ділових переговорів було:

технічне обслуговування льотної військової техніки;

торгівля зброєю та боєприпасами;

повітряні перевезення.

Результатом цього дослідження є чергова фіксація співпраці між білоруським та російським оборонними відомствами. Це може свідчити про подальше використання військової інфраструктури Білорусі у військових авантюрах та міжнародних військових злочинах Росії. Під виглядом техніки, яка потребує ремонту, Росія може перекидати на територію Білорусі справну російську військову техніку, зокрема вертольоти та літаки в Оршу.



Фіксація співпраці між оборонними відомствами Білорусі та Росії / Скриншот зі сторінки Володимира Ісакова, фото InformNapalm

Оборонні служби України та інших країн-сусідів Білорусі, членів Євросоюзу та НАТО, повинні мати на увазі, що саме Білорусь може стати плацдармом для російської агресії.