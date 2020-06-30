Керівництво міжнародного аеропорту "Київ" змушене скоротити на половину своїх працівників. Все через кризу, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба аеропорту "Київ" та зазначила, такі рішення має врятувати компанію від банкрутства.

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В аеропорту працює приблизно 2 тисячі людей. Ще 8 тисяч співробітників працює в суміжних підтприємствах, які співпрацюють з аеропортом. Кожен підрозділ має вирішити, кого звільнити і як оптимізувати роботу компанії.

За словами генерального директора компанії Олега Левченка, на професійну підготовку персоналу витрачається не лише багато часу, але і значні кошти. Тому аеропорт змушений скоротити 50% працівників, зокрема й висококваліфікованих фахівців галузі.

"Ми прогнозуємо повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікуємо повернення до докарантинного рівня лише за кілька років. Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити", – наголосив Левченко.

До слова, авіперельоти в Україні почали відновлюватись з 15 червня. Однак ще не всі країни готові приймати українських туристів.

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