МЗС України прокоментувало інцидент в аеропорту Лейпцига

В аеропорту Лейпцига в Німеччині виявили дрон із прикріпленою невідомою речовиною та детонатором поблизу українського вантажного літака "Антонов". У результаті інциденту ніхто не постраждав, а літаки компанії не ушкоджені.

Про це 24 Каналу повідомили у пресслужбі МЗС України.

Як МЗС прокоментувало інцидент?

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що внаслідок інциденту в аеропорту Лейпцига ніхто не постраждав. Літаки української компанії "Антонов" також не зазнали пошкоджень.

До розслідування залучили Центральний підрозділ із протидії екстремізму Саксонії при Генеральній прокуратурі Дрездена та Поліцейський центр боротьби з тероризмом і екстремізмом Державного кримінального управління Саксонії.

У МЗС зазначили, що дипломати та консули Посольства України в Німеччині підтримують постійний зв'язок із німецькими правоохоронцями.

Також Україна взаємодіє з представниками компанії "Антонов" та очікує на подальшу інформацію про перебіг розслідування і обставини інциденту.

Що кажуть в Німеччині?

У The Guardian повідомили, що міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що виявлення дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига свідчить про "новий рівень небезпеки". Наразі влада перевіряє, чи могла за цим інцидентом стояти іноземна держава.

Ми маємо справу із загрозою, за якою можуть стояти й іноземні держави – це стане предметом розслідування. Очевидно, що їхня мета – посіяти значну невизначеність і дестабілізувати ситуацію в Німеччині,

– повідомив Добріндт.

У виданні зазначили, що Добріндт та інші німецькі посадовці не називали Росію серед можливих причетних до інциденту. Водночас вони наголосили, що перевіряють усі можливі версії.

Підозри щодо Росії виникли через те, що аеропорт є важливим логістичним вузлом НАТО та базою української авіакомпанії "Авіалінії Антонова" в Європі. Росію раніше вже звинувачували у диверсійній діяльності на території європейських країн.

В ЄС також прокоментували ситуацію: що відомо?

Речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що розслідування інциденту в аеропорту Лейпцига належить до компетенції національних органів Німеччини.

У нас діє законодавство про авіаційну безпеку, а це означає, що призначення національних органів для забезпечення безпеки аеропортів та їх безпосереднього оточення є відповідальністю держав-членів, і особливо в цьому випадку,

– зазначила Ітконен.

Що ще відомо інцидент?

У середу, 5 серпня, аеропорт у Лейпцигу призупиняв роботу через підозрілий предмет. Загрозу виявили поруч зі злітно-посадковою смугою.

Південну злітно-посадкову смугу аеропорту, який є одним із ключових логістичних хабів DHL, тимчасово закрили через виявлення дрона. Після перевірки із застосуванням спеціального обладнання роботу летовища відновили.

Німецькі аеропорти нині працюють у режимі підвищеної готовності після серії несанкціонованих польотів дронів над військовими об'єктами, портами, енергетичною та логістичною інфраструктурою.