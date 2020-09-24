Представники України та Словаччини 24 вересня підписали двосторонню угоду про відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород". Завдяки цьому Закарпаття з'єднається авіасполученням з іншими регіонами та з закордоном.

Угоду підписали на невизначений термін в межах офіційної зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президентки Словаччини Зузани Чапутової. Про це у телеграмі повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Як ця угода вплине на аеропорт "Ужгород"

Угоду підписали Криклій та міністр транспорту і будівництва Словаччини Андрій Долежал.

Нарешті після стількох місяців простою ми з'єднаємо Закарпаття авіаційним сполученням з іншими регіонами і з закордоном,

– написав Криклій у телеграмі.

Підписання цього договору сприятиме зміцненню відносин України та Словаччини у сфері цивільної авіації та розширить можливості міжнародних авіаперевезень.

Коли запрацює угода

Угоду уклали на невизначений термін. Вона почне діяти після отримання останнього письмового повідомлення про завершення процедур, які необхідні для реалізації цієї угоди.

Криклій сподівається, що узгодження технічних питань щодо договору завершиться швидко і сторони підпишуть виконавчі протоколи впродовж місяця.

Мінінфраструктури повідомило, що цю угоду попередньо підписали під час переговорів України та Словаччини 18 грудня 2019 року. Договір враховує питання безпеки та оборони, тому що Словаччина є членом НАТО, а україно-словацький кордон – це зовнішній кордон Альянсу.

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Реакція МЗС України на підписання угоди щодо аеропорту "Ужгород"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба позитивно відреагував на укладення договору. Він розповів, що переговори були непрості, але все ж вони завершились позитивно.

Я вдячний словацькій стороні за конструктивний підхід і гарну справу для наших країн і розвитку Закарпаття,

– написав міністр у телеграмі.