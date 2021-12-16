В аеропорту Домінікани розбився літак: серед загиблих відомий музичний продюсер

При спробі приземлитися в аеропорту Лас-Амерікас, що у Домінікані, зазнав катастрофи літак. У результаті загинули всі, хто був на борту – екіпаж та пасажири.

Аварія літака трапилася 15 грудня у столиці Домініканської Республіки – Санто-Домінго. Про неї повідомив власник літака Helidosa Aviation Group.

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Катастрофа літака у Домінікані

На борту Gulfstream GIV SP перебували два члени екіпажу і семеро пасажирів. Літак прямував в Маямі.

За інформацією місцевого порталу DominicanToday, авіалайнер вилетів з аеропорту Ла-Ісабела. Однак незабаром після зльоту пілот повідомив про аварійну ситуацію. Він вирішив приземлитися в аеропорту Лас-Амерікас. Під час спроби зробити це літак і зазнав катастрофи.

Вижити не вдалося нікому

У результаті аварії загинули всі, хто перебув у літаку – дев'ять людей. Співробітники служби безпеки заявили, що шість пасажирів на борту були громадянами США.

Серед жертв трагедії пуерториканський музичний продюсер, відомий як Flow La Movie. Він летів з дружиною та сином.

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Літак не зміг приземлитися в аеропорту Лас-Амерікас: дивіться карту