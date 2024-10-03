У Варшаві в аеропорту Шопена при сортуванні вибухнув багаж

В аеропорту Шопена у Варшаві стався вибух. Там під час сортування вибухнув багаж.

Стався інцидент у ніч 3 жовтня. Про це повідомляє видання Fakt.

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У багажі виявили дослідницькі зразки біоматеріалу

Небезпечна ситуація сталася в кімнаті сортування багажу.

Рятувальники, які прибули на місце, виявили витік з контейнера з дослідницькими зразками біологічного матеріалу. Їх перевозив один із пасажирів, який прямував до Відня.

Зразки були захищені сухим льодом, який і став причиною вибуху.

На щастя, постраждалих немає. Евакуації також не проводили.

Самі зразки не зазнали пошкоджень – зруйновано лише контейнер, в якому їх перевозили.

У багажі одного з пасажирів, який прямував до Відня, стався витік герметично закритого контейнера, що призвело до руйнування валізи та елементів кріплення. Ситуація нормалізувалася через кілька десятків хвилин. Нашим пріоритетом є безпека пасажирів, екіпажу та всіх людей, які працюють в аеропорту, тому просимо уважно ознайомитися з правилами перевезення вантажів у зареєстрованому багажі,

– прокоментувала інцидент речниця аеропорту імені Шопена.