У Варшаві в аеропорту Шопена при сортуванні вибухнув багаж
Джерело:Fakt
В аеропорту Шопена у Варшаві стався вибух. Там під час сортування вибухнув багаж.
Стався інцидент у ніч 3 жовтня. Про це повідомляє видання Fakt.
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У багажі виявили дослідницькі зразки біоматеріалу
Небезпечна ситуація сталася в кімнаті сортування багажу.
Рятувальники, які прибули на місце, виявили витік з контейнера з дослідницькими зразками біологічного матеріалу. Їх перевозив один із пасажирів, який прямував до Відня.
Зразки були захищені сухим льодом, який і став причиною вибуху.
На щастя, постраждалих немає. Евакуації також не проводили.
Самі зразки не зазнали пошкоджень – зруйновано лише контейнер, в якому їх перевозили.
У багажі одного з пасажирів, який прямував до Відня, стався витік герметично закритого контейнера, що призвело до руйнування валізи та елементів кріплення. Ситуація нормалізувалася через кілька десятків хвилин. Нашим пріоритетом є безпека пасажирів, екіпажу та всіх людей, які працюють в аеропорту, тому просимо уважно ознайомитися з правилами перевезення вантажів у зареєстрованому багажі,
– прокоментувала інцидент речниця аеропорту імені Шопена.