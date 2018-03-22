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Аеропорту "Київ" присвоєно ім’я Сікорського

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Аеропорт
Аеропорт "Київ" отримав ім’я Сікорського / Фото з вільних мереж

В четвер, 22 березня, депутати Київської міської ради схвалили рішення "Про присвоєння комунальному підприємству Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Ігоря Сікорського".

Про це повідомляє офіційний сайт КМДА.

Відтепер аеропорт носитиме назву комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Ігоря Сікорського.

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"Ми пройшли всі процедури щодо присвоєння аеропорту "Київ" (Жуляни) імені авіаконструктора Сікорського. Ми маємо згоду трудового колективу, комісія з питань найменувань підтримала цю ініціативу, громадські обговорення пройдені. Три профільні комісії Київради підтримали цей проект рішення", – сказав заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Хто такий Ігор Сікорський? Видатний авіаконструктор українського походження, засновник компанії Sikorsky Aircraft, автор літаків-велетнів в тому числі Sikorsky S-29-A, конструктор першого у США літака-амфібії. Під час навчання у Київському політехнічному інституті спроектував і побудував кілька гелікоптерів, літаків-біпланів. У 1908-1912 роках побудував у Києві 6 моделей літаків і гелікоптер.

Теги: Новини України Новини Києва КМДА авіація
Джерело: 24 Канал
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