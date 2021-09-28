В интервью Associated Press один из чиновников "Талибана", который отвечает в Афганистане за тюрьмы, шокировал мир откровенным признанием. Норуддин Тураби, а именно так его зовут, заявил, что талибы точно вернутся к практике казней.

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Он заявил, что преступникам, как и в былые времена, будут рубить руки, а самых злостных даже убивать согласно правилам шариата. Однако только в этот раз эти казни могут проходить не публично на стадионах, а в застенках тюрем.

Более того, Тураби заявил, что для талибов это нормальная практика и Западу не следует лезть в их дела. Важно отметить, что именно об этом и предупреждали все те афганцы, которым удалось бежать из страны.

Самый жестокий боевик "Талибана"

Отдельного внимания заслуживает и Тураби, который в 1990-х годах возглавлял "министерство пропаганды, добродетели и предотвращения порока" и запомнился как самый жестокий боевик "Талибана".

По словам боевика, "Талибан" планирует также вернутся и к практике судов по религиозным законам, когда решение о казни будет выносится на основании Корана, а не права.



Талибы могут получить мировое признание / Фото Getty Images

Хотя в то же время, этот же Тураби заявил, что сегодняшняя версия "Талибана" сильно отличается от той, что была в 1990-х годах, ведь группировка планирует "разрешить телевидение, мобильные телефоны, фото и видео, потому что это потребность людей".

США ломают голову над ситуацией в Афганистане

И вот на фоне таких зверских заявлений в США ломают голову – что делать с такой властью? И, похоже, предварительное решение уже вырабатывается уже – в госдепе США призывают талибов отказаться от таких вот радикальных боевиков, как Тураби. Тогда, талибы, возможно и получат мировое признание.

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Накануне в Госдепе США заявили, что четко разделяют для себя террористическую группировку "Талибан" и так называемую сеть "Хаккани", которая непосредственно связана с ИГИЛ и "Аль-Каидой". Хотя до этого обе группировки – "Талибан" и "Хаккани" – считали неразрывными.

Здесь есть проблема, ведь часть членов нового так называемого правительства Афганистана уже состоит из представителей течения "Хаккани".

Более того, даже лидер террористической сети Сираджуддин Хаккани получил должность исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана.

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Кроме того, и сам лидер сети "Хаккани", еще в 2020 году, в статье New York Times заявил, что его движение и группировка "Талибан" – одно целое. Но трюк госдепа может заключатся в том, чтобы заставить талибов отказаться от жестокости, иначе о признании их в качестве новой власти в Афганистане, не может быть и речи.

Афганистан – на распутье

В Вашингтоне затаили дыхание и ждут какое решение примут талибы, хотя ответ, похоже, уже дал боевик Тураби. В то же время в талибов вдруг поверил их сосед – Пакистан.

Группировка расширила временный состав правительства, включив в него представителей разных этнических групп населяющих Афганистан, как этого и требовало мировое сообщество. В Исламабаде заявили, что это позитивный шаг и талибам нужно двигаться в том же направлении.

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И вот это достижение Пакистан пытался выставить хоть какой-то подвижкой талибов для того, чтобы призвать мир не бросать Афганистан. Ведь, со слов пакистанского правительства в стране назревает настоящий гуманитарный кризис, в том числе и в борьбе с коронавирусом.

Из-за нехватки ресурсов и медицинского персонала талибы в четыре раза сократили количество ковидных палат в больницах.

США слышат этот призыв и даже пытаются организовать помощь с привлечением Китая и России. Но всё упирается в один немаловажный момент – талибы получат помощь только при условии соблюдения прав человека в стране.

Поэтому Афганистан сегодня стоит на распутье – или "Талибан" откажется от радикальных исламистов и станет на путь цивилизованного общества, или страну ждет тотальный упадок.