Наводив російські удари по позиціях Сил оборони: СБУ затримала агента ФСБ

На Донеччині затримано чергового агента російської ФСБ. Шпигун вишукував позиції Сил оборони поблизу Дружківки, щоб передати дані про них ворогу.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Що відомо про діяльність шпигуна?

За інформацією СБУ, удари коригував місцевий безробітній. Чоловіка завербували росіяни через його знайому жительку Росії, яка співпрацює з ворожими спецслужбами.

Після агентурного інструктажу фігурант почав відстежувати позиції української артилерії, розташування фортифікаційних споруд та мобільних вогневих груп, які захищають прифронтову громаду,

– йдеться в повідомленні.

Шпигун обходив місцевість і позначав координати потенційних цілей на карті. Зібрану інформацію він зберігав на своєму смартфоні для передачі куратору від ФСБ. Однак діяльність агента завчасно викрила та задокументувала СБУ. Також вона убезпечила локації українських оборонців на Краматорському напрямку.

Під час затримання у фігуранта вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він тримав контакт із російськими спецслужбами.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави та може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше було затримано агентку ФСБ, причетну до масованої російської атаки на Київ 24 травня. Окрім цього обстрілу, вона також допомагала готувати нові ракетно-дронові удари.