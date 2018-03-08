Агент КДБ та сигаретний митрополит, – у Болгарії різко відповіли на критику патріарха Кирила
Після візиту патріарха Російської православної церкви Кирила до Болгарії, на його адресу полилося чимало критики за висловлювання, які дозволив собі російський візитер.
Так, українське посольство у Болгарії назвало антиукраїнською провокацією слова патріарха Кирила про "громадянську війну на Донбасі".
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Але допік своїми висловлюваннями він і самим болгарам, коли під час зустрічі з президентом країни Руменом Радевим декілька хвилин обурювався приниженням ролі Росії у звільненні Болгарії.
Віце-прем’єр Болгарії Валерій Симеонов на телеканалі БНТ у відповідь заявив, що патріарх Кирил, відомий як агент КДБ і сигаретний митрополит Росії, не має права вказувати Болгарії, як і що робити правильно.
"Ця людина не спустилася з небес, не вийшла з Раю та не є посланником Ісуса Христа. Він відомий як сигаретний митрополит Росії. З 1996 року він ввіз на 14 мільярдів доларів безакцизних сигарет. На 14 мільярдів доларів цей хитрун ввіз безакцизних сигарет і на 4 мільярди доларів вина для потреб церкви. У нього є і приватний літак. Його годинник коштує 30 тисяч доларів. Хто він? Це не східноєвропейський духівник. Це агент Михайлов, другорозрядний агент радянського КДБ. І ця людина має нахабство роздавати правосуддя. Уявіть собі, що патріарх Неофіт поїде до Путіна і почне пояснювати, хто такі Кирило та Мефодій", – заявив Симеонов.