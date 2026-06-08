Російська медіа-гідра поширилась далеко за межі свого кордону: нове розслідування Bellingcat

Виявлено можливі цифрові зв'язки між відео агентством Viory з Абу-Дабі та Ruptly, московським відеоагентством, яке пов'язане із RT. Йдеться про спільну технічну інфраструктуру, дублювання серверних систем та інші ознаки тіснішої взаємодії між структурами, ніж це визнавалось публічно.

Про це стало відомо із нового розслідування незалежної міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat.

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Що об'єднує Viory та Ruptly?

Розслідування встановило, що компанія Darpo Vision, яка стоїть за Viory, використовувала SSL-сертифікат, пов'язаний із Ruptly. Фахівці з кібербезпеки зазначили, що для цього зазвичай потрібен доступ до закритих криптографічних ключів інфраструктури, які контролюються лише адміністраторами Ruptly.

Тоді як на чотирьох ІР-адресах у 2025 – 2026 роках одночасно розміщувались домени Viory та Ruptly. І хоч спільні IP у хмарних сервісах є звичною практикою, неодноразові перетини між кількома доменами додають ще один технічний елемент, що може вказувати на зв'язок між агентствами.

Також виявлено можливі зв'язки між Viory та Ruptly через платформу Sentry, яку розробники використовують для моніторингу роботи сайтів і помилок програмного забезпечення.

Аналіз показав, що дані про продуктивність із сервісів Ruptly могли передаватися на Sentry-проєкти, пов'язані з Viory. Це може свідчити про навмисну інтеграцію між системами, а не випадковий збіг.

Крім того, дослідники знайшли сторінки входу, де перехрещувалися згадки обох організацій: частина інтерфейсів Ruptly перенаправляла на адреси з назвою Viory, а деякі сторінки Viory містили технічні дані, пов'язані з Ruptly.

Експерт із розробки програмного забезпечення, у коментарі для Bellingcat, зазначив, що окремі технічні факти можуть мати інші пояснення. Водночас сукупність спільних сертифікатів, інфраструктури та систем моніторингу ускладнює версію про повністю незалежну роботу цих проєктів.

Також дослідники відзначають, що Viory може діяти не лише як виробник контенту, а й як вузол його подальшого поширення в ширшій медіасистемі.

Відеоматеріали цього агентства часто перекладаються, адаптуються та передруковуються регіональними партнерами, при цьому зберігаючи початковий бренд і подачу. У процесі такого поширення першоджерело поступово стає менш помітним, а контент доходить до аудиторії вже через локальні медіа як нібито внутрішній продукт.

За своєю структурою ця модель нагадує роботу міжнародного новинного агентства, однак питання щодо контролю, інфраструктури та редакційного впливу залишаються відкритими.

Журналісти-розслідувачі наголошують, що хоч жоден окремий технічний показник не доводить ані власність, ані операційний контроль – всі виявлені факти варто розглядати у сукупності.

Також підкреслюється важливість незалежних журналістських розслідувань у виявленні непрозорих інформаційних операцій і можливих мереж впливу. На тлі війни Росії проти України та звинувачень у гібридній діяльності проти європейських і західних країн такі дослідження, що поєднують журналістику й цифрову криміналістику, відіграють ключову роль у забезпеченні публічної підзвітності.

Вони допомагають виявляти спроби обходу санкцій, приховані зв'язки між структурами та краще розуміти механізми сучасних інформаційних кампаній впливу.

Такі показники лише підсилюють гіпотезу про те, що Viory є частиною ширшої екосистеми, пов'язаної з російською медіаінфраструктурою, навіть попри те, що залучені організації продовжують заперечувати будь-які офіційні зв'язки.

Що відомо про інформаційне агентство Viory?

Viory з'явилося наприкінці 2023 року і позиціонує себе як відеоагентство новин для країн Глобального Півдня. Агентство працює через мережу авторів по всьому світу. Компанія заявляє, що поширює відеоконтент у понад 170 країнах і співпрацює з медіа, навчальними закладами та державними структурами в Африці, Азії та на Близькому Сході.

За даними огляду Bellingcat, Viory уклало щонайменше 30 партнерських угод із організаціями більш ніж у 20 країнах, серед яких медіа, журналістські інституції та регіональні асоціації. Швидке розширення присутності компанії на міжнародному рівні привернуло увагу дослідників, які вивчають інформаційні впливи та діяльність медіаструктур за кордоном.

У редакційній політиці видання часто з'являються матеріали про Росію, Китай та їхню співпрацю. Аналітики наголошують, що самі по собі редакційні акценти не показують наявність організаційного контролю, але разом із технічними та кадровими зв'язками це підсилює питання щодо прозорості роботи медіаструктур.

Водночас у Viory заявляють, що вони приватна компанія з ОАЕ, яка не отримує жодних вказівок або фінансування від державних медіаорганізацій. У Ruptly також заперечують будь-який зв'язок із Viory і не коментують технічні висновки, отримані в ході розслідування.