Україна подає заявку на членство в Агентстві з ядерної енергії ОЕСР

Україна подає офіційну заявку на приєднання до Агентства з ядерної енергії Організації економічного співробітництва та розвитку. Цей крок покликаний посилити міжнародну співпрацю у сфері ядерної безпеки та стане важливим етапом на шляху до повноправного членства держави в ОЕСР.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Що відомо про заявку України?

Шмигаль зазначив, що за понад чотири роки повномасштабної війни українська атомна енергетика здобула унікальний досвід, який може стати корисним для інших країн.

Зокрема, урядовець акцентував на успішній відмові від російського ядерного палива. Українські АЕС першими у світі перевели свої реактори на американське паливо Westinghouse та вже опанували виготовлення власних деталей для нього, а надалі планується розбудова потужностей зі складання паливних збірок.

Окрему увагу посадовець приділив формуванню стійких ланцюгів постачання в атомній галузі. Для цього Україна налагодила стратегічне партнерство з канадською компанією Cameco щодо постачання урану та британською Urenco щодо його збагачення.

Ми зацікавлені у партнерствах, які поєднують технології, фінансування, промислову співпрацю та довгострокові інвестиції. Сьогодні пропускна спроможність інтерконекторів з Європою становить 2,4 ГВт, і ми збільшимо її до 4,5 ГВт. Україна може стати ключовим експортером чистої електроенергії до Європи,

– зазначив Шмигаль.

За його словами, серед пріоритетів міжнародної співпраці залишаються освіта, наукові дослідження та професійний обмін. Практичний досвід забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в умовах воєнних дій є унікальним здобутком України, який здатен захистити світ від багатьох загроз.

Зазначимо, Агентство з ядерної енергії ОЕСР є міжурядовою установою, що об'єднує держави з розвиненою інфраструктурою ядерних технологій для спільної роботи у сферах науки, права, безпеки та охорони довкілля.

У квітні 2022 року ця міжнародна організація повністю призупинила будь-яку співпрацю з Росією.