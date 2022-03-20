Агонічні обстріли ворога: Чаус розповів про вогонь окупантів по Ніжину та Чернігову
Джерело:телеграм В'ячеслава Чауса
Російські окупанти продовжують обстрілювати міста Ніжин та Чернігів. До деяких громад в області неможливо доставити гуманітарну допомогу.
Про ситуацію в регіоні розповів очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму відеозверненні.
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За його словами, армія окупантів втрачає багато ресурсів як в техніці, так і в людях. Збройні Сили України завдають нищівних ударів, тож ворог розстрілює цивільну інфраструктуру.
Сьогодні багато роботи в комунальників та енергетиків. Усі працюють та намагаються відновити по всіх громадах знищену інфраструктуру,
– сказав Чаус.
Там, де це можливо, продовжують доставляти ліки та продукти. Однак до деяких громад неможливо доставити гуманітарну допомогу.
"І ми не знаємо, що там відбувається. Там ворог і доступу туди немає", – додав голова ОДА.
Яка ситуація у Чернігові
Українські захисники продовжують боронити Чернігів. Водночас ворог завдає цинічних ударів по місту. Під вогонь потрапили багатоповерхівки, а також промислові райони. У Чернігові немає світла, опалення, більша частина міста залишилася без газу. Також фіксують проблеми зі зв'язком.
Відеозвернення В'ячеслава Чауса: дивіться відео
Раніше ворожі снаряди були спрямовані у західну частину Чернігова. У результаті влучання снарядів у будівлі виникло багато пожеж.
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