Агонічні обстріли ворога: Чаус розповів про вогонь окупантів по Ніжину та Чернігову

Російські окупанти продовжують обстрілювати міста Ніжин та Чернігів. До деяких громад в області неможливо доставити гуманітарну допомогу.

Про ситуацію в регіоні розповів очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму відеозверненні.

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За його словами, армія окупантів втрачає багато ресурсів як в техніці, так і в людях. Збройні Сили України завдають нищівних ударів, тож ворог розстрілює цивільну інфраструктуру.

Сьогодні багато роботи в комунальників та енергетиків. Усі працюють та намагаються відновити по всіх громадах знищену інфраструктуру,

– сказав Чаус.

Там, де це можливо, продовжують доставляти ліки та продукти. Однак до деяких громад неможливо доставити гуманітарну допомогу.

"І ми не знаємо, що там відбувається. Там ворог і доступу туди немає", – додав голова ОДА.

Яка ситуація у Чернігові

Українські захисники продовжують боронити Чернігів. Водночас ворог завдає цинічних ударів по місту. Під вогонь потрапили багатоповерхівки, а також промислові райони. У Чернігові немає світла, опалення, більша частина міста залишилася без газу. Також фіксують проблеми зі зв'язком.

Відеозвернення В'ячеслава Чауса: дивіться відео

Раніше ворожі снаряди були спрямовані у західну частину Чернігова. У результаті влучання снарядів у будівлі виникло багато пожеж.

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