Побудував собі мавзолей як у Наполеона: помер аграрій з Чернігівщини Леонід Яковишин

У Чернігівської області відомий аграрій Леонід Яковишин раніше побудував для себе мавзолей за 3 мільйони доларів. Стало відомо, що 26 липня він помер.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеве видання Cheline. Леонід Яковишин був генеральним директором агрохолдингу "Земля і Воля" та має звання "Герой України".

Дивіться також Коли Воррен Баффет зрозумів, що багатий: відповідь вас здивує

Що відомо про Леоніда Яковишина, який збудував мавзолей у Чернігівській області?

Про смерть аграрія Леоніда Яковишина повідомили в Бобровицькій громаді. Відомо, що чоловік усе життя присвятив рідній землі, розвитку сільського господарства та зміцненню економіки. Про побудову власного мавзолея на околиці Бобровиці Яковишин повідомив у 2021 році. На роботи з його створення він витратив 10 років.

Аграрій хотів, щоб після його смерті в мавзолей приходили люди. Будівля, яку Леонід Яковишин планував як місце спочинку, оздоблена мармуром і золото. Також там знаходяться копії вітражів зі старовинного німецького храму, а посередині – саркофаг. В кімнаті є позолочені статуї, які зображують Яковишина в різні роки життя – у 20, 40, 60 і 80 років.

Пан Леонід розповідав, що при будівництві спроуди він надихався мавзолеєм Наполеона I Бонапарта, але вважав, що в полководця він "бідніший", ніж у нього.

Інтерв'ю Леоніда Яковишина у 2021 році: дивіться відео

Леонід Яковишин помер Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова, де лікувався останнім часом.

Що відомо про Леоніда Яковишина?

Аграрій з Чернігівщини народився 19 травня 1939 року у селі Козятин Вінницької області. У 1961 році Яковишин закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "агроном" та став кандидатом економічних наук.

З 1961 по 1965 рік Леонід яковишин працював за спеціальністю. У 1966 році став начальником Костопільського районного управління сільського господарства Рівненської області. А вже з 1970 року був директором Бобровицького радгоспу-технікуму. За 25 років пан Леонід обійняв посаду генерального директора ТОВ "Земля і воля", створеного на базі реорганізованого Бобровицького радгоспу-технікуму.

Леонід Яковишин був народним депутатом України з березня 1990 до квітня 1994 року за Козелецьким виборчим округом № 44 на Чернігівщині. Він також перебував на посаді радника виконувача обов'язків прем'єр-міністра України Юхима Звягільського, прем'єр-міністра України Віталія Масола та позаштатним радником першого заступника голови Верховної Ради України. У 2002 Леонід Яковишин знову балотувався до Верховної Ради від виборчого блоку політичних партій "Єдність".

Почесне звання "Герой України" Яковишину надали за визначні особисті заслуги перед Україною у розвитку агропромислового комплексу, досягнення високих виробничих показників і багаторічну самовіддану працю.