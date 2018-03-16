Агресивно налаштовані підлітки влаштували безлади у супермаркеті в Києві, – ЗМІ

Увечері 15 березня у Києві у гіпермаркеті "Ашан", який розташовується на вулиці Берковецькій, стався досить гучний випадок – спершу молоді дівчата бігали та трощили вітрини, потім прийшли молодики та почали битися із охоронцями.

Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

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Усе почалося з того, що дівчата (близько 16-17 років) почали бігати магазином і ламали вітрини. Охоронці зробили їм зауваження, і тут з‘явилися парубки, які почали битися із охоронцями. Останні затримали молодиків і викликали поліцію. Після приїзду, поліцейські попросили відпустити хлопців, але хлопці були занадто імпульсивними та згодом почали "стрибати" на поліцію. Зрештою їх затримали,

– підкреслюється у дописі.

Також журналісти додають, що коли виводили молодиків із магазину, на вулиці вже стояла компанія друзів затриманих, які почали відбивати друзів у поліції.

До слова, на місці працювали чотири наряди патрульної поліції.

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