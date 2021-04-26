Сьогодні, коли ми на Погоджувальній раді говорили про вшанування пам'ять жертв і ліквідаторів аварії на ЧАЕС, про уроки Чорнобиля, безпеку в енергетиці, то в уряді досі немає міністра енергетики, а попередні виконуючі обов’язків запам’ятались хіба підвищенням тарифів, а не стратегією рішень.

Досі Уряд чітко не сформулював відмову від російського ядерного палива, не пояснив, що ми будемо робити з відходами діяльності атомних станцій, розвитком галузі.

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Кажуть, що вчергове монобільшість збиратиме позачергову сесію для того щоб обрати керівника міністерства, Хотілося б, нарешті, почути фахового претендента на цю посаду, з чітким планом дій.

Ми маємо робити висновки, як з трагедій минулого, так і з поразок, і невдач сучасності. Тому Уряд має думати вже сьогодні над висновками від проваленого старту вакцинацію, як купити для Українців достатню кількість вакцин для повторної вакцинації.

Бо Ізраїль вже це зробив, а Канада і США відкрито говорять про те, що вакцинація від ковіду стане щорічною, як і нова реальність з паспортами вакцинації.

Ми також вдячні урядам і парламентам всіх країн, які вказали Росії на місце і допомогли Україні вистояти у черговій ескалації на Сході. Наша стійкість, стійкість нашої армії, швидка реакція міжнародної спільноти та жорсткий тиск на Москву, який відрізнявся від розгубленості та "глибокої стурбованості" 2014 року, дозволили відвести загрозу масштабного вторгнення. Це говорить про те, що країни Європи та НАТО вивчили складні уроки гібридної російської агресії на Сході України та окупації Криму.

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Проте з кожного такого цинічного бряцкання зброєю, яке ми бачили зі сторони Росії, українське суспільство має робити певні висновки та ставати ще сильнішим. Що мене особисто стурбувало – це готовність міст і громад, також органів цивільної влади до дій в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Тому внесла пропозицію заслухати мерів міст та очільників громад з цього приводу на найближчому засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

Ми маємо з перших вуст почути, яка є реальна ситуація з цивільною обороною і резервами на місцях, які є проблеми. Що потрібно зробити Парламенту та Уряду, щоб разом з місцевим самоврядуванням гарантувати надійний захист населення в умовах потенційної надзвичайної ситуації військово характеру.

І нарешті, коли ми побачимо від Уряду нову стратегію подолання бідності в Україні? Нова стратегія відсутня, а попередня провалена, її дія закінчилась у 2020 році. За даними соціологічних опитувань, на друге місце серед проблем, які найбільше турбують людей вийшло безробіття.

Нова стратегія подолання бідності повинна, нарешті, привести прожитковий мінімум в Україні до реальних потреб громадян і зростання пенсій до рівня фактичного прожиткового мінімуму в країні.

Так само люди стривожені новинами про скасування безоплатної приватизації земельної ділянки у розмірі 2 га в урядовому законопроєкті. І я вимагаю від представника уряду у ВРУ та Кабміну дати правдиві пояснення людям, що відбувається. І коли будуть повернуті у власність народу 5 млн га розкрадених земель.

Ось, що реально сьогодні турбує суспільство і яким мав би бути порядок денний Парламенту та підзвітного і підконтрольного нам Уряду.