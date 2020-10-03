У Білорусі затримали головного редактора гомельського видання "Сильні новини" Анну Якштас. Крім того, до рук правоохоронців потрапив її чоловік Денис, який також є співробітником вищезазначеного видання.

Докладніше про затримання Анни та Дениса Якштасы у Білорусі

Інформацію про затримання жінку першим оприлюднив у фейсбуці засновник "Сильних новин" Петро Кузняцов. За його словами, у будинку Анни та Дениса Якштасів також пройшов обшук – забрали всю техніку та зв’язку з ними немає.

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Вони привели із собою свідків. Мати Дениса сказала, що до обшуку залучили багато різних відділів. Вони сказали, що їх ведуть до Радянського райвідділку, але там заперечували, що у них були Анна та Денис. Вдома у подружжя залишилися неповнолітні діти,

– зазначив він.

У коментарі "Радіо Свобода" Кузняцов додав, що Денис Якштас вранці поїхав на велосипеді за грибами та власне по дорозі його затримали.

Згодом у гомельському відділенні білоруського Управління внутрішніх справ розповіли, що Анну та Дениса Якштасі затримали у межах адміністративного процесу. Також тут заявили, що обшук у їхньому помешканні не проводили – лише вилучили комп’ютерну техніку, передає інформаційна агенція "Интерфакс-Запад".

Додамо, що протести у Гомелі журналісти висвітлювали досить активно.

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Протести в Білорусі: головне

9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, де перемогу нібито отримав Олександр Лукашенко.

Однак білоруси переконані, що вибори – сфальсифіковані та переможницею є Світлана Тихановська . Через це в країні спалахнули масштабні протести.

. Через це в країні спалахнули масштабні протести. Під час мітингів силовики влаштували жорстокі розгони людей. ОМОНівці застосовували проти них зброю, били та затримували. Від початку протестів 5 людей загинули, сотні було поранено, тисячі – затримано.

З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.

23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього протести спалахнули з новою силою.

Більше про перебіг протестів у Білорусі читайте за посиланям.