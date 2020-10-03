У Білорусі скасували акредитацію всіх іноземних ЗМІ
У Білорусі скасували акредитацію усіх іноземних ЗМІ у зв'язку з втіленням "концепції інформаційної безпеки". Тепер ЗМІ, за бажання, повинні повторно подати заявку на акредитацію, і спеціальна комісія її розгляне.
Про скасування акредитації іноземних ЗМІ у Білорусі повідомили у DW 2 жовтня з посиланням на заяву білоруського МЗС.
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У повідомленні білоруського відомства мовиться, що наразі у країні складна ситуація, а тому влада просто вимушена застосувати нове "положення про дію раніше виданих акредитаційних карток" для ЗМІ. А це означає:
- Чинність карток акредитації припиняють з 2 жовтня 2020 року.
- А подати наново на акредитацію заяву можна буде з понеділка, 5 жовтня.
- Розглядатиме їх спеціальна комісія з питань акредитації журналістів іноземних ЗМІ у новому складі.
Зауважимо, скасування акредитації сталося якраз перед вихідними, коли у Білорусі збираються найбільш масові акції протесту. Цими днями (3 та 4 жовтня) іноземні ЗМІ фактично позбавлені змоги їх висвітлювати у законний спосіб.
- Наразі важко спрогнозувати наслідки такого рішення білоруської влади. Скидається на те, що Олександр Лукашенко й після вихідних може повернути акредитацію лише лояльним до свого режиму ЗМІ.
Коротко про ситуацію у Білорусі
- Все почалося з президентських виборів 9 серпня 2020 року: Лукашенко оголосив себе переможцем, який набрав понад 80% голосів.
- Та навіть приблизні підрахунки опозиціонерів (за кількістю бюлетенів, які люди публікували у мережі, та протоколів, які вдалося оприлюднити) показали, що такого бути не може.
- Вже проти ночі 10 серпня білоруси вийшли на протести, і протестують вже майже два місяці. При цьому людей часто жорстоко розганяють ОМОНівці – вони затримують протестувальників, б'ють їх та піддають тортурам.
- Наразі після майже таємної інавгурації 23 вересня Лукашенко продовжує керувати країною. Світова спільнота не визнала владу Лукашенка легітимною, чимало країн запровадили проти білоруського режиму санкції.
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