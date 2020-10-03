У Білорусі скасували акредитацію усіх іноземних ЗМІ у зв'язку з втіленням "концепції інформаційної безпеки". Тепер ЗМІ, за бажання, повинні повторно подати заявку на акредитацію, і спеціальна комісія її розгляне.

Про скасування акредитації іноземних ЗМІ у Білорусі повідомили у DW 2 жовтня з посиланням на заяву білоруського МЗС.

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У повідомленні білоруського відомства мовиться, що наразі у країні складна ситуація, а тому влада просто вимушена застосувати нове "положення про дію раніше виданих акредитаційних карток" для ЗМІ. А це означає:

Чинність карток акредитації припиняють з 2 жовтня 2020 року.

А подати наново на акредитацію заяву можна буде з понеділка, 5 жовтня.

Розглядатиме їх спеціальна комісія з питань акредитації журналістів іноземних ЗМІ у новому складі.

Зауважимо, скасування акредитації сталося якраз перед вихідними, коли у Білорусі збираються найбільш масові акції протесту. Цими днями (3 та 4 жовтня) іноземні ЗМІ фактично позбавлені змоги їх висвітлювати у законний спосіб.

Наразі важко спрогнозувати наслідки такого рішення білоруської влади. Скидається на те, що Олександр Лукашенко й після вихідних може повернути акредитацію лише лояльним до свого режиму ЗМІ.

До слова, якраз 2 жовтня Лукашенко вкотре зателефонував Путіну та детально з ним обговорив ситуацію у країні. Домовилися зміцнювати союзницькі стосунки.

Коротко про ситуацію у Білорусі

Все почалося з президентських виборів 9 серпня 2020 року: Лукашенко оголосив себе переможцем, який набрав понад 80% голосів.

Та навіть приблизні підрахунки опозиціонерів (за кількістю бюлетенів, які люди публікували у мережі, та протоколів, які вдалося оприлюднити) показали, що такого бути не може.

Вже проти ночі 10 серпня білоруси вийшли на протести, і протестують вже майже два місяці. При цьому людей часто жорстоко розганяють ОМОНівці – вони затримують протестувальників, б'ють їх та піддають тортурам.

Наразі після майже таємної інавгурації 23 вересня Лукашенко продовжує керувати країною. Світова спільнота не визнала владу Лукашенка легітимною, чимало країн запровадили проти білоруського режиму санкції.

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