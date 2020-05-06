Чому суд може скасувати закон про ринок землі, – пояснення експерта

Конституційний Суд України починає розгляд подання про визнання неконституційним закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

4 травня КС отримав подання щодо закону про ринок землі, який уже ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом Володимиром Зеленським. Подання до суду направили 48 народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко, повідомляє Конституційний суд. Парламентарі заявляють про порушення конституційної процедури розгляду та ухвалення закону про землю.

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Експерт з конституційного права Олександр Москалюк в коментарі "Слово і діло" зазначив, що суд може визнати закон неконституційним в разі, якщо порушена конституційно встановлена процедура ухвалення законів.

Конституцією визначена тільки одна вимога до процедури голосування – це особиста присутність. За великим рахунком, усі моменти, що пов’язані із порушенням регламенту Верховної Ради, не повинні призводити до того, щоб закон визнавався неконституційним, – уточнив Москалюк.

Юрист зазначив, що раніше була саме така практика, але зараз тривають дискусії, чи можна вважати порушення процедури голосування, яка визначена регламентом, порушенням Конституції.

Конституційний суд останнім часом не дотримується якоїсь однозначної позиції. Тобто, якщо він визначить, що порушення регламенту означає і порушення конституційно визначеної процедури голосування, тоді закон може бути визнаний неконституційним, – відзначає експерт.

Москалюк нагадав, що в Україні вже є практика, коли закони визнавались неконституційними з процедурних питань, зокрема, так званий "мовний закон".

"Можливо, КСУ буде визначати, наскільки порушення процедури вплинуло на змістовну частину, на невідповідність тексту закону до вимог Конституції. Однозначної ситуації немає", – наголосив юрист.

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Скільки часу КС може розглядати подання?

Москалюк зауважив, що КСУ має місяць для розгляду невідкладних питань і два місяці – на загальні питання. При цьому суд може роками розглядати певні справи (наприклад, як це сталося із законом про люстрацію). Але оскільки закон про ринок землі вже підписаний президентом, він буде чинним, поки КСУ розглядатиме подання нардепів.

Що передбачає закон про ринок землі?

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Заборонений продаж землі державної та комунальної власностей.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

Детальніше читайте у статті 24 каналу

Закон про землю 2020 в Україні: текст закону та що він означає



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу