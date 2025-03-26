Навіщо потрібні державні магазини

Парламент Болгарії підтримав створення державної мережі магазинів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Euractiv. Вони продаватимуть харчові продукти за контрольованими цінами та з обмеженою націнкою.

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Це крок став реакцією на дві хвилі загальнонаціональних бойкотів мереж комерційних супермаркетів, які болгарські споживачі звинувачують в умисному завищенні цін на продукти. Болгари скаржаться, що супермаркети знижують ціни на вузький асортимент товарів (15 – 20 товарів), а на решту ставлять надто високі націнки.

Бойкоти, на думку болгар, мали б вплинути на цінову політику мереж. Також було висунуто політичну вимогу – законодавчо обмежити націнки на продукти на рівні 30%.

Чи вплинули протести на ціни

Протести споживачів вдарили по супермаркетах – перша хвиля, яка прокотилася в середині лютого, знизила їхній щоденний виторг на 20%, друга хвиля – на 30%.

Зверніть увагу! Тепер уряд створить торговельну компанію з капіталом у 5 мільйонів євро, яка контролюватиметься Міністерством сільського господарства та продовольства. Магазини будуть відкриті у приміщеннях державних поштових відділень у невеликих населених пунктах, де люди похилого віку отримують пенсії.

Ідею про державні магазини висунула парламентська група ДПС-Новий початок, лідер якої, найвпливовіший олігарх Болгарії – Делян Пеєвський, – є під санкціями США та Великої Британії за корупцію, а політичні опоненти звинувачують його у фальсифікації виборів.