Причини дефіциту насіння бобових

Керівник відділу зернових і технічних культур компанії "Ерідон" Ігор Бриковець під час конференції "Агро Інновації 2024" розповів, що в Україні може бути дефіцит насіння бобових. Це може бути вже наступного польового сезону.

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Крім того, експерти прогнозують проблеми з насінням гороху. Його буде недостатньо, адже сьогодні Індія відкрила ринки, і до листопада цього року дозволене безпроблемне ввезення гороху до країни. Площі під озимим та ярим ячменем також зменшені.

Сьогодні стоять два кораблі в Одесі, й неможливо їх наповнити товарним ячменем, адже його немає. Я вважаю, що сезон висіву насіння озимого ячменю цієї осені не дуже оптимістичний, так само і ярого,

– розповів Ігор Бриковець.

Експерт відмітив, що на ринку України не вистачає ультраранніх або ранньостиглих озимих зернових, але з них 5 – 6 сортів постійно запитують фермери. Практично не існує сортів, які мають високі хлібопекарські якості.

Ще один цікавий тренд спостерігається на тверді сорти пшениці. Невеликі переробники змінюють стандарти, щоб виробляти крупи, макаронні вироби саме з твердої пшениці, але на ринку України її практично не знайти,

– зазначає Ігор Бриковець.