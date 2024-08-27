Скільки хліб коштує в магазинах

Хлібопекарська сировина влітку 2024 року помітно здорожчала, повідомляє 24 Канал. Вона піддалась загальній тенденції росту цін на зернові.

Читайте також В Україні може суттєво здорожчати хліб: на яку ціну очікувати

Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку за місяць подорожчав до 46,46 гривні за кілограм (+1,3%), хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 37,09 гривні за кілограм (+0,9%), хліб житній – до 38,37 гривні за кілограм (+1,1%). Батон додав в ціні 1,5% – з 23,63 гривні за кілограм до 23,98 гривні за кілограм.

Важливо За словами науковиці Інституту аграрної економіки Світлани Черемісіної, здорожчання електроенергії суттєво вплине на цінову динаміку всього переліку хлібобулочних виробів. Крім цього об'єктивного чинника на подорожчання продукції хлібопекарської галузі впливатиме зростання цін на сировинні складові виробничого процесу.

Журналісти 24 Каналу дослідили цінову динаміку хліба в Україні у найпопулярніших мережах України.

Megamarket

Хліб пшеничний нарізка (650 грамів) 33,90 гривні;

Хліб пшеничний Цар Хліб нарізка (600 грамів) 27,70 гривні;

Хліб житній Riga Бородинівський (300 грамів) 40,90 гривні.

Novus

Батон Рум'янець нарізка (450 грамів) 27,59 гривні;

Хліб пшеничний нарізка (650 грамів) 34,99 гривні.

Auchan

Хліб житній Riga Бородинівський (300 грамів) 38,90 гривні.

Metro

Хліб пшеничний Цар Хліб нарізка (600 грамів) 32,01 гривні.

В Україні можливі перебої з хлібом: пекарі попереджають про велике здорожчання