Чому дорожчає хліб

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів та директор компанії "Київхліб" Юрій Дученко розповів, що у червні та липні основні виробники хліба в Україні спрацювали або в мінус, або в нуль. Причина цього – зростання цін на борошно за останні кілька місяців на 50% і подальший їх ріст.

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Якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16 – 16,2 тисячі. Борошно у собівартості хліба — це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія та ін.) подорожчала з початку року більше ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали та інше. Тому необхідно підвищувати ціни на хліб на 15 – 20%,

– говорить Юрій Дученко.

За словами хлібопекаря, якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Він говорить, що вже зараз низка підприємств на межі зупинки, дехто переходить на роботу в одну зміну.

Юрій Дученко стверджує, що суттєве зростання цін на борошно пояснюється тим, що на внутрішньому ринку обмежена пропозиція зерна другого класу (а саме така йде на борошно для хлібопекарської галузі). Багато продавців притримують зерно в очікуванні вигідніших цін.

Важливо Борошномели несуть великі витрати через відключення електроенергії, хоча, наприклад, у хлібозаводів, які належать до критичної інфраструктури, перебої зі світлом у липні були мінімальними.

При цьому пекарі не можуть підвищувати ціни на хліб адекватно зростанню цін на сировину та збільшенню своїх витрат. У результаті виникають великі касові розриви, підприємства не можуть вчасно розраховуватися за своїми контрактним зобов'язанням.