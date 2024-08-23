Чому хліб точно буде дорожчати

За словами президентв "Всеукраїнської асоціації пекарів", директора ТОВ "Київ Хліб" Юрія Дученка, українські пекарі попереджають, що їм доведеться підвищувати ціни на продукцію або згортати виробництво. Втім, випадки, коли наприкінці літа говорять про зростання вартості хлібобулочних виробів, не є унікальними.

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Дученко говорить, що ціни на борошно за останні кілька місяців зросли на 50%. А його вартість – це 40% собівартості хліба. До того ж дорожчають й інші компоненти – олія та цукор.

Якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно вже 15 тисяч, а до листопада очікується 16 – 16,2 тисячі гривень,

– говорить експерт.

Крім того, на кінцеву вартість хліба вплине брак кадрів, адже виробники змушені підвищувати зарплати. Також з вересня має початися підвищення акцизів на пальне, тож і доставка від підприємств до магазинів подорожчає.

Важливо За словами директора ТОВ "Київ Хліб", через ці фактори ціни на хліб мали б зрости на 15 – 20%. Втім, Дудченко заявив, що якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом.