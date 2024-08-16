Які причини сильного здорожчання капусти

Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало у коментарі 24 Каналу стверджує, що загрози нестачі овочів, фруктів, м'яса та інших категорій продуктів вітчизняного виробництва очікувати не варто.

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Наразі, за словами експертки, пропозиція є достатньою для забезпечення внутрішнього попиту та до осені ситуація не зміниться. Водночас, за словами науковців, ціна на капусту білокачанну суттєво підвищилася через спеку.

Станом на 12 серпня 2024 року ціна на неї, за даними Мінфіну України, зросла проти показника станом на кінець червня цього року у 3,2 раза і становить 35,26 гривні за кілограм,

– говорить Інна Сало.

Важливо За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, втрати урожаю капусти через шкідників білокрилок і надалі обумовлюватимуть підвищення ціни на неї.