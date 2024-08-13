Чому подорожчала кава

Ціни на каву арабіка підскочили в Нью-Йорку після заморозків на плантаціях у Бразилії. Вони викликали занепокоєння щодо пропозиції, оскільки виробники готуються до нового похолодання найближчими днями.

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За словами виконавчого директора Федерації виробників кави Джуліано Тарабала, фермери повідомили про деякі випадки заморозків на посівах кави на вихідних, але епізоди були поодинокими.

Більш масштабні морози можуть виникнути вже у вівторок, оскільки холодна погода загрожує охопити штати, де виробляють каву, такі як Мінас-Жерайс і Сан-Паулу,

– говорить метеоролог Rural Clima Марко Антоніо душ Сантуш.

Президент Cazarini Trading Co. Тіаго Казаріні говорить, що мінімальних морозів у деяких районах Серрадо/Високої Могіани було достатньо, щоб викликати нові побоювання щодо постачання.

Мороз посилить стрес врожаю, викликаний сухою погодою в Бразилії, яка вже загрожує вплинути на врожай наступного року. Крім того, будь-який дощ напередодні заморозків може спровокувати передчасне цвітіння, яке може не вижити, якщо не буде наступних злив,

– говорить президент нью-йоркської компанії J. Ganes Consulting Джудіт Ґейнс.

Це, на її думку, було б ударом по бразильському потенціалу врожаю сезону 2025/26.