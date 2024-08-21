Україна встановила мінімальні експортні ціни
Представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що визначення рівня мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів здійснюється Мінагрополітики з урахуванням умов поставок.
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Мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів з урахуванням умов поставок визначаються у доларах США за 1 кілограм,
– розповів представник уряду.
Крім того, за словами чиновника, визначення рівня мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів здійснюється Мінагрополітики з урахуванням умов поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів "Інкотермс".
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