Україна встановила мінімальні експортні ціни

Представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що визначення рівня мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів здійснюється Мінагрополітики з урахуванням умов поставок.

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Мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів з урахуванням умов поставок визначаються у доларах США за 1 кілограм,

– розповів представник уряду.

Крім того, за словами чиновника, визначення рівня мінімально допустимих експортних цін на окремі види товарів здійснюється Мінагрополітики з урахуванням умов поставок відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів "Інкотермс".

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