Які ціни на внутрішньому ринку

Тривала посуха в деяких регіонах країни викликала занепокоєння щодо майбутнього врожаю кукурудзи, що підтримувало ціни. Однак, стриманий внутрішній попит та зниження цін на експортному ринку чинили протилежний вплив.

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Аналітики стверджують, що вартість на пшеницю формувалася під впливом кількох протилежних факторів: зростаючий внутрішній попит, обмежена пропозиція на внутрішньому ринку та знижувальна цінова динаміка на експортному ринку. Високі температури на півдні та сході України негативно вплинули на посіви сої та соняшника, що призвело до зниження очікуваного врожаю. Це, в свою чергу, підтримує високий рівень цін.

Фермери ж, через невизначеність щодо кінцевого обсягу врожаю, поки що стримуються від укладання угод. За короткостроковим прогнозом індикативи на внутрішньому ринку сільськогосподарських культур знаходитимуться на сформованому рівні з подальшим помірним укріпленням,

– зазначають аналітики УУБ.

Цінові індикативи AgroMarket UUB станом на 8 серпня:

кукурудза – 6 692,50 гривні за тонну (+1,65%);

пшениця 2 класу – 7 234,64 гривні за тонну (+1,80%);

пшениця 3 класу – 6 689,70 гривні за тонну (+0,16%);

пшениця 4 класу – 6 013,81 гривні за тонну (+1,21%);

соя – 17 819,40 гривні за тонну (+0,15%).

Важливо Сприятливі погодні умови в основних зернових районах США спричинили зниження цін на ф'ючерси. Очікується, що найближчий звіт USDA підтвердить покращення прогнозів щодо врожаю кукурудзи та сої. Ф'ючерси на пшеницю, за словами аналітиків, відображали також послаблення. Довгострокова перспектива для цін на зерно в Чорноморському регіоні позитивна через очікування меншого врожаю, проте короткостроково ціни стримуються загальною ситуацією на світових ринках.