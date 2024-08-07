Причини низької врожайності
Францію, ймовірно очікує найгірший урожай пшениці з 1983 року. Виробництво може впасти до 25,2 мільйона тонн пшениці в сезоні 2024 – 2025 років, що на 27% менше в середньому за п'ять років.
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Безперервні дощі, відсутність сонячного світла та низькі температури, що сприяють розвитку хвороб, вплинули на врожайність та якість посівів у більшості регіонів вирощування. Минулого тижня французькі фермери навіть закликали уряд надати фінансову допомогу через катастрофічний урожай на рівні 1983 року (тоді намолотили 24,5 мільйона тонн пшениці).
У травні торгівля пшеницею в Парижі досягла найвищого рівня за останній рік, оскільки мороз і дощ скоротили поставки, але з того часу ціни неухильно падають.