Причини низької врожайності

Францію, ймовірно очікує найгірший урожай пшениці з 1983 року. Виробництво може впасти до 25,2 мільйона тонн пшениці в сезоні 2024 – 2025 років, що на 27% менше в середньому за п'ять років.

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Безперервні дощі, відсутність сонячного світла та низькі температури, що сприяють розвитку хвороб, вплинули на врожайність та якість посівів у більшості регіонів вирощування. Минулого тижня французькі фермери навіть закликали уряд надати фінансову допомогу через катастрофічний урожай на рівні 1983 року (тоді намолотили 24,5 мільйона тонн пшениці).

Цікаво! Незважаючи на погані прогнози у Франції та менший урожай у Росії, пшениця, що торгується в Чикаго, як і раніше торгується поблизу найнижчого рівня за чотири роки, оскільки врожай США підтримує ринок добре.

У травні торгівля пшеницею в Парижі досягла найвищого рівня за останній рік, оскільки мороз і дощ скоротили поставки, але з того часу ціни неухильно падають.