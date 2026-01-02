Что делать, если участок не приватизирован?

В соответствии с действующим законодательством Украины, в частности статьи 377 Гражданского кодекса и статьи 120 Земельного кодекса, при продаже дома действует принцип неделимости недвижимости и земли, на которой она расположена, передает 24 Канал.

Это означает, что при заключении сделки важно учесть правовой статус земельного участка. При продаже дома право собственности на сам земельный участок не передается новому владельцу.

Зато покупатель автоматически получает право пользования этой землей на тех же условиях, что и предыдущий владелец. Это происходит без дополнительных процедур и не требует отдельных соглашений по земле.

Обратите внимание! Чтобы заключить договор купли-продажи, обязательным условием является наличие кадастрового номера земельного участка. Это требование закреплено в статье 377 Гражданского кодекса Украины.

Какие бывают исключения?

В части 4 статьи 120 Земельного кодекса предусмотрена возможность установить другие условия относительно перехода права на землю.

Важно! Это означает, что продавец и покупатель могут договориться, чтобы при продаже дома право собственности на земельный участок не передавалось. Однако такие условия обязательно должны быть четко зафиксированы в договоре.

Для юридической чистоты сделки обязательно нужен кадастровый номер земельного участка. Это ключевое условие для заключения договора купли-продажи.

Во избежание возможных правовых рисков, рекомендуется:

проконсультироваться с юристом или нотариусом;

рассмотреть возможность приватизации земли до совершения сделки.

Приватизированный земельный участок повышает привлекательность объекта для потенциальных покупателей и упрощает процесс оформления сделки.

Кто собственник земли, на которой стоит частный дом?