Какое расстояние должно быть между деревом и забором?

Указанные ДБН действуют с 2019 года. То есть, они влияют на деревья, что были высажены с этого момента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Обратите внимание! На деревья, высажены до 2019 года, эти нормы не распространяются.

Нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей. На другие стороны, например, граничащих с улицей, эти нормы не распространяются,

Расстояние от дерева до забора определяется индивидуально. Если опираться на ДБН Б.2.2-12:2019, эта дистанция зависит от:

диаметра кроны, нужно понимать, что это расстояние должно быть не менее половины этого значения;

одновременно от ствола до забора должно быть не менее 4 – 6 метров.

Рассмотрим на примере:

если диаметр кроны – 11 метров, то радиус получается – 5,5 метров;

то есть, дерево надо посадить на расстояние не менее 5,5 метров.

