Какое расстояние должно быть между деревом и забором?
Указанные ДБН действуют с 2019 года. То есть, они влияют на деревья, что были высажены с этого момента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
Обратите внимание! На деревья, высажены до 2019 года, эти нормы не распространяются.
Нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей. На другие стороны, например, граничащих с улицей, эти нормы не распространяются,
– говорится в сообщении правительства.
Расстояние от дерева до забора определяется индивидуально. Если опираться на ДБН Б.2.2-12:2019, эта дистанция зависит от:
- диаметра кроны, нужно понимать, что это расстояние должно быть не менее половины этого значения;
- одновременно от ствола до забора должно быть не менее 4 – 6 метров.
Рассмотрим на примере:
- если диаметр кроны – 11 метров, то радиус получается – 5,5 метров;
- то есть, дерево надо посадить на расстояние не менее 5,5 метров.
Что еще нужно знать владельцам участков в 2026 году?
ДБН также регулируют расстояние от забора до куста. Речь идет именно о смежной стороне участка. Сейчас эта дистанция должна составлять не менее 1 метра.
В Украине также установлено максимально возможную высоту забора. Между соседями она должна составлять – 2 метра. А вот со стороны улицы допускается 2,5 метра. Если ваш забор выше, его придется заменить полностью или изменить его конструкцию, чтобы она соответствовала установленным нормам. Узаконить другую высоту пока невозможно.