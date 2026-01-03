Яка відстань має бути між деревом та парканом?

Вказані ДБН діють з 2019 року. Тобто, вони впливають на дерева, що були висаджені з цього моменту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Читайте також Як виплачують орендну плату за пай, власник якого помер, а спадкоємці не успадкували

Зверніть увагу! На дерева, висаджені до 2019 року, ці норми не поширюються.

Нормами встановлено мінімальну відстань, на якій дозволено висаджувати дерева та кущі на суміжній стороні земельної ділянки, щоб не загороджувати сусідів. На інші сторони, наприклад, які межують з вулицею, ці норми не розповсюджуються,

– йдеться у повідомленні уряду.

Відстань від дерева до паркану визначається індивідуально. Якщо спиратися на ДБН Б.2.2-12:2019, ця дистанція залежить від:

діаметру крони, потрібно розуміти, що ця відстань має бути не менш як половина цього значення;

водночас від стовбура до паркана має бути не менш як 4 – 6 метрів.

Розглянемо на прикладі:

якщо діаметр крони – 11 метрів, то радіус виходить – 5,5 метрів;

тобто, дерево треба посадити на відстань не менш як 5,5 метра.

Що ще потрібно знати власникам ділянок у 2026 році?