Что известно о коррупции в агросекторе?

Однако еще в начале 2021 года этот показатель составлял 24%, передает 24 Канал со ссылкой на НАПК.

Такие данные известны благодаря всеукраинскому исследованию, которое проводилось исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Программы по аграрному и сельскому развитию, финансируемой Правительством США. Исследования также подтверждают тенденцию.

Например, по данным опроса бизнеса, в 2024 году о коррупционном опыте в сфере строительства и земельных отношений заявили 27,9% респондентов, а в 2021-м – 32,5%.

Обратите внимание! Подчеркивается, что на уменьшение уровня коррупции в земельных вопросах, повлияла прежде всего реализация земельной реформы.

Также имели свое влияние:

отмена моратория на отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения; внедрение рынка земель и земельных аукционов; приостановление бесплатной передачи земель на время войны; цифровизация ряда государственных сервисов и услуг в сфере Государственного земельного кадастра.

Оба исследования продемонстрировали, что чаще всего представители бизнеса сталкивались с коррупцией при решении вопроса передачи земельного участка в собственность или пользование. В частности наиболее коррумпированными уже четвертый год подряд называют те органы, в полномочия которых входят эти вопросы: сельские, поселковые и городские советы.

Заметьте! Для того, чтобы достичь устойчивого антикоррупционного эффекта, следует продолжать глубинные реформы. В частности оптимизировать функции и процедуры, автоматизацию, цифровизацию и повышение прозрачности.

Напомним, что старт земельной реформы объявили в 2021 году. Об этом говорится на правительственном портале.

Тогда о ней сообщил тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. Он поздравил украинцев с историческим событием во время пресс-конференции, которая посвящена открытию рынка земли.

С сегодняшнего дня новые земельные отношения дают возможность развивать в Украине те виды сельскохозяйственного производства, которые предусматривают необходимость больших инвестиций в землю - и труда, и капитала,

– заявил Лещенко.

Заметьте! Он отметил, что цель – цель развитой и обеспеченной Украины.

