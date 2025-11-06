Що відомо щодо корупції в агросекторі?

Однак ще на початку 2021 року цей показник становив 24%, передає 24 Канал з посиланням на НАЗК.

Такі дані відомі завдяки всеукраїнському дослідженню, яке проводилось дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Програми з аграрного та сільського розвитку, що фінансується Урядом США. Дослідження також підтверджують тенденцію.

Наприклад, за даними опитування бізнесу, у 2024 році про корупційний досвід у сфері будівництва та земельних відносин заявили 27,9% респондентів, а у 2021-му – 32,5%.

Зверніть увагу! Підкреслюється, що на зменшення рівня корупції у земельних питаннях, вплинула передусім реалізація земельної реформи.

Також мали свій вплив:

скасування мораторію на відчуження земельних ділянок та зміну цільового призначення; впровадження ринку земель та земельних аукціонів; призупинення безоплатної передачі земель на час війни; цифровізація низки державних сервісів і послуг у сфері Державного земельного кадастру.

Обидва дослідження продемонстрували, що найчастіше представники бізнесу стикалися з корупцією при розв'язанні питання передачі земельної ділянки у власність або користування. Зокрема найбільш корумпованими вже четвертий рік поспіль називають ті органи, до повноважень яких входять ці питання: сільські, селищні та міські ради.

Зауважте! Для того, аби досягнути стійкого антикорупційного ефекту, слід продовжувати глибинні реформи. Зокрема оптимізувати функції та процедури, автоматизацію, цифровізацію та підвищення прозорості.

Нагадаємо, що старт земельної реформи оголосили у 2021 році. Про це йдеться на урядовому порталі.

Тоді про неї повідомив тодішній міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко. Він привітав українців з історичною подією під час пресконференції, яка присвячена відкриттю ринку землі.

Відсьогодні нові земельні відносини дають можливість розвивати в Україні ті види сільськогосподарського виробництва, які передбачають необхідність великих інвестицій в землю — і праці, і капіталу,

– заявив Лещенко.

Зауважте! Він наголосив, що мета – мета розвиненої та забезпеченої України.

Що ще відомо про події щодо земельного ринку?