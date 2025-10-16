Про це на Київському міжнародному економічному форумі розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, передає 24 Канал. Саме він є автором закону, яким скоротили тривалість зміни цільового призначення землі. Якщо раніше процедура займала 1 – 3 роки, то зараз – 1,5 місяця.

Що відомо про спрощену систему зміни призначення землі?

Так, за цей час рішення про зміну цільового призначення землі за спрощеною процедурою ухвалені для:

будівництва об’єктів виробничо-складського господарства – 75 ділянок,

виробництво енергії з відновлювальних джерел – 42 ділянки,

промислового виробництва та індустріальних парків – 26 ділянок,

інших об’єктів (28 ділянок).

Найбільше позитивних рішень в Київській, Закарпатській, Рівненській, Житомирській та Кіровоградській областях. Натомість у Сумській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій і Черкаській областях поки що не ухвалили жодного.

Загалом за спрощеною процедурою цільове призначення з сільгосп земель на землі промисловості та енергетики змінили для ділянок сумарною площею 1050 гектарів. З них:

434 гектари – виробництво енергії з відновлювальних джерел;

385 гектарів – виробничо-складське господарство;

121 гектар – промислове виробництво та індустріальні парки;

110 гектарів – інше.

Дмитро Кисилецький відзначив, що довгий час купівля і зміна цільового призначення землі були одними з найдовготриваліших і найкорупційніших етапів інвестування в промисловість та енергетику.

В середньому 2 – 3 роки бюрократії, корупції та приниження підприємців займала ця проста за своєю суттю процедура. Тепер ситуація змінилась. Спрощена процедура займає 1,5 — 2 місяці, дозволяє зекономити час та гроші на запуск нових виробництв. Але головне, інвестори, які наважуються будувати промислові чи енергетичні обʼєкти під час війни, відчувають краще ставлення з боку держави,

– відзначив Дмитро Кисилевський.

Змінити цільове призначення за спрощеною системою можливо за межами населених пунктів, де немає розробленої містобудівної документації, для розміщення визначених законом об’єктів промисловості та енергетики. Це стосується:

промислових будівель та складів;

трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач (крім магістральних нафтопроводів та магістральних газопроводів);

комплексних промислових споруд (крім підприємств та споруд підприємств зі збагачення та перероблення ядерних матеріалів; споруд та печей для спалювання відходів; електростанцій атомних);

будівель сільгосп призначення, лісівництва та рибного господарства.

Аби змінити призначення землі, потрібен мотивований висновок органу містобудування і архітектури місцевої ради. Цей документ одночасно є особливим видом містобудівних умов та обмежень, який є підставою для проєктування об'єкта будівництва.

Закон 3563-IX (законопроєкт 9627) щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення на землі промисловості та енергетики набув чинності 28 травня 2024 року.