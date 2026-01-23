Польские фермеры не должны перекрывать границу во время протеста
Польские фермеры 23 января не планируют блокировать дорогу к пункту пропуска "Долгобичув-Угринов", а ограничатся публичным собранием на обочине, сообщает "Укринформ". В случае попытки перекрытия движения местные власти и полиция намерены прекратить акцию.
Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць после встречи с представителями польской власти и правоохранительных органов. По его словам, фермеры получили разрешение исключительно на проведение собрания вдоль дороги и были предупреждены о недопустимости блокады.
Генконсул также отметил, что украинское дипломатическое учреждение находится на постоянной связи с польскими властями и полицией, чтобы не допустить задержек в поставках помощи в Украину, особенно в условиях энергетического кризиса из-за российских обстрелов.
Обратите внимание! Акции протеста польских фермеров связаны с их недовольством условиями импорта украинской агропродукции, которые они считают неконкурентными, а также с подписанием торгового соглашения между ЕС и странами Меркосур.
Ранее 24 Канал сообщал, что польские фермеры планируют протест 23 января на границе с Украиной возле пункта пропуска "Долгобичув – Угринов".
Акция протеста будет проходить с 11:00 до 15:30 по польскому времени, возможно осложнение движения транспорта.