Свиняча чума охопила Італію

На початку вересня стався вже 24 спалах захворювання, пише Independent. Найбільше постраждала Ломбардія, де хворобу виявили у домашніх свиней на 4500 квадратних кілометрах, зокрема регіонах П'ємонт і Емілію-Романью, які знамениті пармським прошутто.

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Впливова сільськогосподарська лобістська група Італії Coldiretti оцінює збитки, завдані галузі на сьогоднішній день, у 500 мільйонів євро, а деякі фермери взагалі можуть залишитися без засобів до існування.

Поширення свинячої чуми досягло загрозливих масштабів, ставлячи під загрозу не тільки здоров'я тварин, а й весь свинарський сектор,

– попереджає президент Confindustria Етторе Прандіні.

Щойно чуму свиней було підтверджено в Італії, 12 країн, включно з Китаєм, Тайванем і Мексикою, запровадили негайну заборону на імпорт італійських свинячих делікатесів, таких як прошутто крюдо. Японія, Південна Корея і ще чотири країни просто обмежили імпорт. При цьому США і Канада імпортують свинину тільки з районів, не зачеплених свинячою чумою.

Важливо За даними асоціації італійської м'ясної промисловості Assica, це призвело до негайного скорочення експорту на 20 мільйонів євро на місяць для сектору, обсяг продажів якого торік становив 2,1 мільярда євро.