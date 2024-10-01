Як у жовтні зміняться ціни на м'ясо

За рік – з 27 вересня 2023 року порівняно з відповідним періодом цього року – найбільше здорожчали яловичина гуляш (+22,4 %), свинина шашлик (+18,4 %), свинина ошийок (+14,0 %) та куряче філе (+9,6 %). Про це науковиця "Інституту аграрної економіки" Наталія Копитець розповіла у коментарі 24 Каналу.

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За цей же період найбільше здешевшали сало домашнє (-14,8 %), свинина підчеревина (-9,9 %) і курячі стегна (-9,5 %). Також зазнали змін ціни на такі види м'яса:

Яловичина ребра – 168,95 гривні за кілограм (+6,6 %)

Яловичина гуляш – 301,32 гривні за кілограм (+22,4 %)

Свинина грудинка – 171,94 гривні за кілограм (-3,8 %)

Свинина лопатка – 172,45 гривні за кілограм (-7,5 %)

Свинина підчеревина – 162,96 гривні за кілограм (-9,9 %)

Свинина ребра – 174,63 гривні за кілограм (-4,4 %)

Свинина ошийок – 288,45 гривні за кілограм (+14,0 %)

Свинина шашлик – 254,70 гривні за кілограм (+18,4 %)

Сало домашнє – 234,00 гривні за кілограм (-7,9 %)

Сало солоне – 233,84 гривні за кілограм (-14,8 %)

Курячі стегна – 97,95 гривні за кілограм (-9,5 %)

Куряча тушка – 85,60 гривні за кілограм (+7,1 %)

Куряче філе – 163,97 гривні за кілограм (+(9,6 %).

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Впродовж останнього місяця – з 27 серпня по 27 вересня 2024 року – роздрібні ціни на більшість видів м'яса в продуктових супермаркетах підвищилися від 0,3 % – на свинину лопатка до 6,5 % – на свинину шашлик. Виняток становили роздрібні ціни на свинину підчеревина (-2,3 %), куряче філе (-2,7 %) і сало солене (- 2,9 %), курячі стегна (-7,5 %).

Науковиця стверджує, що за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки у жовтні 2024 року збережеться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м'яса в цілому, і на окремі види курятини зокрема. Основною причиною цьому є повномасштабне вторгнення Росії на територію України та зумовлена ним нестабільна ситуація в країні.

