Що потрапить під китайське розслідування

Китай таким чином відповів на мита, введені Євросоюзом на китайські електромобілі. Західне видання повідомляє, що розслідування, згідно з заявою Міністерства торгівлі Китаю, торкнеться кількох молочних продуктів, включно зі свіжими і плавленими сирами.

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У рамках розслідування, розпочатого на прохання промислових груп у Китаї, буде розглянуто 20 програм субсидування ЄС, зокрема деякі з них у рамках Спільної сільськогосподарської політики та інші, що діють в Італії та Фінляндії, йдеться в повідомленні міністерства. Розслідування має завершитись протягом року і може бути продовжено ще на шість місяців за особливих обставин, додали в міністерстві.

За офіційними даними, експорт молочної продукції з ЄС до Китаю минулого року становив 1,7 мільярда євро. Китай імпортує молочні продукти з європейських країн, включно з Нідерландами та Францією, але головним постачальником є Нова Зеландія. Останніми роками закупівлі молочної продукції в Китаї скоротилися через зростання внутрішнього виробництва та економічного спаду.

У ЄС сподіваються на позитивний результат

Європейська комісія взяла до відома розслідування Китаю і планує "рішуче захищати інтереси молочної промисловості ЄС", за словами прес-секретаря Олофа Гілла. Він зазначив, що Єврокомісія втручатиметься в міру необхідності, щоб розслідування відповідало правилам Світової організації торгівлі.

Ми віримо, що ЄС і Китай знайдуть конструктивний спосіб розв'язати будь-які двосторонні суперечки, як це вже траплялося в минулому з інших питань,

– говорить генеральний секретар Європейської молочної асоціації Олександр Антон.

У ЄС не очікують високого попиту з боку Китаю цього року і вже почали шукати альтернативні ринки збуту продукції.