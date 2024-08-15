Цибуля дешевшає, але попит не росте

За інформацією експертів, сьогодні практично всі українські господарства узялися за збирання цибулі. Через це пропозиція зростає досить швидко. А от попит, за оцінками фермерів, залишається вкрай низьким, і зниження цін на продажах ніяк не позначається.

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Важливо Наразі фермери в Україні готові відвантажувати цибулю по 7 – 13 гривень за кілограм (0,12 – 0,22 долари за кілограм), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Учасників ринку повідомляють, що знижувальний ціновий тренд продиктований насамперед великою пропозицією продукції на ринку, тоді як попит на цибулю досить невисокий. Більшість господарств почали активно розпродавати наявні запаси некондиційної продукції.

Які причини падіння ціни

Водночас низка фермерів повідомляє про те, що через погодні особливості в поточному сезоні дуже мало якісної цибулі, придатної для закладання на зберігання. Через це помітно зріс відсоток втрат і частка некондиційної продукції, яку виробники прагнуть збути в першу чергу.

Важливо Наразі ціна на цибулю в Україні вже в середньому на 12% нижча, ніж у середині серпня 2023 року. Однак деякі гравці ринку впевнені, що вже у вересні ситуація на ринку зміниться. До цього моменту запаси цибулі в господарствах істотно скоротяться, і ціни на цю продукцію підуть вгору.