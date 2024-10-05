Хлібопекарська продукція подорожчає

Протягом літа продукція хлібопекарської галузі зазнала наступного здорожчання: хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 48,50 гривні за кілограм (+6 %), хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – до 39,59 гривні за кілограм (+7,7 %), хліб житній – до 40,93 гривні за кілограм (+7,9 %). Про це науковиця "Інституту аграрної економіки" Світлана Черемісіна розповіла у коментарі 24 Каналу. Батон, за її словами, додав у ціні 7,4 % і коштує нині 25,39 гривні за 500 грамів.

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Тенденція поступового здорожчання хлібопекарських виробів зберігається. Лише протягом серпня – вересня хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав на 2,0% – до 48,50 гривні за кілограм, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку – на 3,2 % – до 39,59 гривні за кілограм, хліб житній – на 2,5 % – до 40,93 гривні за кілограм. Ціна на батон зросла на 3,2 % – до 25,39 гривні за 500 грамів.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Загострення проблеми з електропостачанням змушує багатьох виробників хлібопекарської галузі шукати альтернативні шляхи забезпечення електроенергією своїх виробничих процесів власними силами, а відтак поступово перекладати свої додаткові витрати на гаманці споживачів.

Світлана Черемісіна стверджує, що сировинні складові хлібовиробництва, своєю чергою, продовжують дорожчати. Протягом літа 2024 року цукор подорожчав на 18,6 % – до 35,66 гривні за кілограм, ціна борошна зросла на 10,6 % – до 17,21 гривні за кілограм, олія соняшникова додала в ціні 6,1% – до 61,52 гривні за кілограм.

Важливо За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби. Протягом жовтня хліб може додати в ціні 5 – 10 %.