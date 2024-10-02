Посуха значно знизила урожайність картоплі

Станом на 23 вересня 2024 року ціна картоплі, за даними Мінфіну України, становить 25,55 гривні за кілограм. Про це науковиця "Інституту аграрної економіки" Інна Сало розповіла у коментарі 24 Каналу.

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За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у жовтні 2024 року з підвищенням споживчого попиту на картоплю її ціна становитиме в середньому 27 гривень за кілограм.

Інна Сало Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Оскільки через спеку та посуху у 2024 році порівняно з 2023 роком отримали дещо нижчий урожай картоплі, очікується, що на кінець осені ціна на неї зросте до 30 гривень за кілограм.

Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання та логістики, адже основним виробником картоплі в Україні є господарства населення, які у 2023 році забезпечили 98 % обсягів її виробництва.

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