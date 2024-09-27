Чому часник так сильно подорожчав

Директор компанії "Агроінновейшн" Сергій Шиш розповів, що рік тому оптова ціна на часник на старті збирання в липні становила 83 – 86 гривень за кілограм, пише Agro Times. Цьогоріч же вартість вже сягнула 140 – 160 гривень за кілограм.

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При цьому зубок для посіву залишився за торічною ціною, тобто склалися максимально сприятливі умови для виробника",

– зазначає експерт.

Він пояснив, що зростання цін зовсім не ситуативне і відбулося через те, що Китай почав зменшувати свої посівні площі, щоб якраз і підняти ціну, адже 2015 року вони її обвалили до мінімуму. Цим також скористалися Іспанія та Аргентина. Але в Україні виробники зібрали не більше 3 тисяч тонн.

Важливо Сергій Шиш вважає, що це сталося з трьох причин: нестача грошей в українських фермерів для старту нового бізнесу, консерватизм мислення та мала кількість успішних прикладів на півночі під час окупації півдня.