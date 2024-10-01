Сезон дині закінчується, ціни ростуть угору

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові говорить, що наприкінці сезону постачання значно зменшується, передає 24 Канал. Це пов'язано з тим, що основні обсяги продукції вже зібрані і реалізовані, а попит залишається високим.

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Це природно призводить до зростання цін. Нині на оптовому ринку "Шувар" дині коштують у середньому 50 гривень за кілограм, що на 17,6% вище вартості у такий же період минулого року,

– говорить Тетяна Попович.

Зміни регіонів постачання цього року також вплинули на загальний дефіцит дині. Основні регіони виробництва, такі як південь України, зокрема Херсонська область, постраждали від військових дій та окупації, що значно скоротило врожай і поставки дині. Водночас, інші регіони, такі як Закарпаття або Одеська область, могли частково компенсувати дефіцит, але не в повному обсязі.

Щодо порівняння з минулим роком, значне зростання ціни можна пояснити декількома факторами: